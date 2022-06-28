كباشي يلتقي المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان





أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالعلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط السودان بالمملكة المتحدة.

وأمن خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية ودعمها وتطويرها بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويلبي تطلعاتهما

وأطْلع سيادته ، المبعوث البريطاني، على الوضع السياسي الراهن، مشيراً الى ضرورة تضافر الجهود والعمل الجاد وصولاً لرؤية موحدة لإستكمــــال الإنتقال الديمقراطي والخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وأشار عضو مجلس السيادة، إلى ان اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية جنوب السودان، من واقع مسؤولية المبعوث الخاص، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وكالة سونا