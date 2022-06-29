المؤثر الاجتماعي “فهد الأزرق” يعلن عن استعداده كأول مغترب للعودة للجهاد ودعم الجيش السوداني ضد العدوان الخارجي





أعلن المؤثر الاجتماعي “فهد الأزرق” عن استعداده للعودة من الاغتراب للجهاد ودعم الجيش السوداني ضد العدوان الخارجي على البلاد، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وقال “الأزرق” في منشور على صفحته بفيسبوك: انا المواطن فهد عبدالقادر المهدي من قرية زرقة وحدة تمبول محلية شرق الجزيرة ولاية الجزيرة حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة.

أعلن وبكامل قواي العقليه اذا اعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية السيد الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان فتح باب الجهاد دعما للقوات المسلحة ضد العدوان الخارجي، ما عندي حق تذكرة لكن بتصرف استدين واحجز تذكرتي وسوف اكون اول سوداني قادم من الخارج للجهاد ودعم الجيش.

وأضاف: نسأل الله ان يحفظ البلاد والعباد، واجب الأوطان داعينا، والجيش في قلوبنا.

الخرطوم: (كوش نيوز)