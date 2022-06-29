شاهد بالفيديو.. في السودان.. الفتيات يواصلن مطاردة الفنان “الشبح” واحداهن تطلب التصوير معه حتى لو في “الخفاء”





واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقاطع فيديو من حفلات أحياها الفنان الشاب أحمد الشبح ببعض الجامعات السودانية.

وبعد ظهور مقطعين للفنان مع معجباته ظهر مقطع جديد يوضح مدى اهتمام المعجبات بالفنان الصاعد الشبح الذي أصبح واحد من نجوم الشباك ببلاده.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الأول فتاة قامت بالتقاط صورة سيلفي مع الفنان الضجة وصرحتها بأنها لن تنوم هذه الليلة انبهارا منها بالفنان.

كما أظهر مقطع فيديو ثاني بعض الفتيات يتسابقن لالتقاط صور معه وسط صرخاتهن التي كانت حاضرة للدرجة التي جعلت البعض يؤكد أن صرخات الفتيات يدل على حدوث اشتباك.

وحديثاً ظهر مقطع فيديو جديد قامت برصده محررة موقع النيلين يظهر فتيات وهن يقمن بتصوير الفنان من الخلف وفي الخفاء دون علمه, حيث طلبت إحدى الفتيات من الأخرى أن تبدأ التصوير وتلتقط لها صورة معه عندما يلتفت اليها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين