شاهد بالفيديو.. مغترب سوداني يقدم وصلة رقص على أنغام (اه ونص) يثير موجة من الضحك على مواقع التواصل ومتابعون (بختكم يا المغتربين ناس أفراحها زايدة وناس في البلد يتألموا)





انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتعليقات ضاحكة وذلك عقب نشر مقطع فيديو لمغترب سوداني بإحدى دول الخليج وهو يقدم فاصل من الرقص المضحك.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي حصد مئات التعليقات والتفاعلات الضاحكة مغتربين وهما يربطان وسطهما ويقدمان وصلة رقص على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم (اه ونص).

تعليقات المتابعين جاءت منقسمة ما بين ساخر ومنتقد وضاحك, حيث ترى الفئة الأولى أن المقطع مشين, بينما ترى الفئة الثانية أن كل انسان مشغول بهمه وترى الفئة الأخيرة من جمهور المعلقين أن المقطع الهدف منه المزاح والضح.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات التي حصدت أكبر قدر من التفاعلات, كان تعليق من أحد الساخرين قال فيه: (بختكم يا المغتربين ناس أفراحها زايدة وناس في البلد يتألموا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين