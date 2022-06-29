شاهد بالصورة والفيديو.. نشرة أخبار على تلفزيون السودان قبل أكثر من 37 عاما تثير حسرة رواد مواقع التواصل ومتابعون (دا زمن الجنيه بجيب 3 دولار.. كنا وين وبقينا وين)





نشرت عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا مقطع فيديو لجزء من نشرة أخبار يعود تاريخها ليناير من العام 1985.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ذاع النشرة في ذلك الوقت المخضرم عمر الجزلي وزميله إسحاق عثمان على شاشة التلفزيون القومي السوداني في أيام مجده حسبما كتب المتابعون.

النشرة التي أصابت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالحسرة كانت في إبان فترة حكم الرئيس الراحل جعفر محمد نميري.

وكتب متابع أصابته الحسرة تعليقاً حظي بتفاعلات واسعة وتجاوب كبير, حيث كتب ما يلي: (اه قل للزمن أرجع يا زمن.. كنا وين وبقينا وين…دا زمن الجنيه بجيب 3 دولار).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين