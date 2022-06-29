شاهد بالفيديو.. المهرجان الخطابي للتيار الإسلامي العريض لمناهضة التدخل الأجنبي ودعم القوات المسلحة





نظمت الهيئة القومية لمناهضة التدخل الأجنبي، مهرجانا خطابياً شرقي المطار بالخرطوم، مساء الثلاثاء، لمناهضة البعثة الأممية وتدخلها في السودان، ودعم القوات المسلحة ضد العدوان الخارجي.

وخاطب المهرجان الذي شهدته حشود كبيرة، وزير الخارجية الأسبق د. الدرديري محمد أحمد، الذي أكد فشل المبعوث الأممي بالسودان فولكر بيرتس، في حل الأزمة السودانية، مؤكداً بأن لن يفلح في التوصل إلى أي تسوية، ولن يأتي منه خير لهذه البلاد.

وقال “الدرديري” أن الشعب السوداني قد وجد من (قحت) ما وجده الناس في عام الرمادة، فإن كان عام الرمادة 9 أشهر، فقد وجد الشعب السوداني ما وجد منها في 3 سنين عجاف توالت عليه، داعيا التيار الإسلامي الوطني العريض إلى التدافع ضد العلمانية.

كما خاطب المهرجان رئيس حزب دولة القانون د. محمد على الجزولي، كاشفاً أن قحت هي التي طلبت من السفير السعودي التوسط لفتح حوار بينها وبين المكون العسكري رغم تحريضها الشباب للخروج بشعارات لا تفاوض لا مساومة لا شراكة،

مضيفاً أن ورقة قحت التفاوضية طالبت بإسقاط التهم الجنائية وهذا فيه إعتراف بثلاثة امور :

الأول: أنهم كانوا متهمين جنائيين ولم يكونوا معتقلين سياسيين، الثاني : أن الأعمال التي قاموا بها تم تكييفها قانونيا بأنها جرائم جنائية، الثالث: أنهم يدعون السلطة السياسية للتدخل في عمل الأجهزة العدلية وتسييسها وهذا يكشف عن فكر قحت السياسي وممارستها السياسية.

وشدد “الجزولي” بأن أي حوار يديره أجنبي ويحدد أطرافه أجنبي نحن غير معنيين به والسلطة التي تنتج عنه سلطة غير شرعية، مشيراً إلى أن المكون العسكري نفى على لسان القائد العام أي نية لديه في شراكة ثنائية، ورسالتنا له أن أي إعادة لإنتاج الأزمة بعودة قحت سنعمل على إسقاطها كما أسقطناها سابقا.

وأضاف: رسالة قلناها من قبل ونكررها اليوم أن أبناء التيار الإسلامي والوطني العريض الذين لم يسمحوا لليسار بالوصول إلى السلطة بالدبابات لن يسمحوا له بالوصول إليها بالمظاهرات.



وحذر “الجزولي”: قحت، إذا أرادت أن تتولى السلطة بالمظاهرات أو بالتحالف مع الحركات المسلحة أو بابتزاز الجيش والضغط عليه بالقوى الأجنبية هديييك كراسي السلطة فوالله الذي لا إله غيره لن يهدأ لنا بال حتى نسقطكم.

الخرطوم: (كوش نيوز)