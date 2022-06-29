جهاز المخابرات : تمثيل القوات الإثيوبية بجثث الشهداء أبشع صور الانتهاك





أدان جهاز المخابرات العامة السوداني، تمثيل القوات الإثيوبية بجثث الشهداء السودانيين في أبشع صور الانتهاك لكل قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد والأديان السماوية.

ونعى المدير العام لجهاز المخابرات العامة السوداني، ونائبه، وهيئة القيادة، وكل منسوبي الجهاز من الضباط وضباط الصف والجنود، في بيان الثلاثاء، شهداء الوطن والواجب البواسل من القوات المسلحة الذين اغتالتهم يد الغدر والخيانة الآثمة، حيث قامت القوات الإثيوبية ومليشياتها بإعدام 7 من جنود القوات المسلحة السودانية وأحد المواطنين والتمثيل بجثثهم.

وذكر البيان أن “هذا الفعل الشنيع يأتي على إثر اعتداء سابق قامت به هذه القوات بتاريخ 22 يونيو الجاري على الأراضي السودانية وأسرها لأفراد القوات المسلحة والمواطن وإعدامهم”.

وأكد جهاز المخابرات العامة السوداني وقوفه عونا وسندا للقوات المسلحة التي تقدم الشهيد تلو الشهيد وتبذل الغالي والنفيس صونا للأرض والعرض وتراب السودان.

ودعا جهاز المخابرات العامة، الشعب السوداني بكافة أطيافه إلى الوقوف صفا واحدا خلف قواته المسلحة وسدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن.

شبكة سودان ناو