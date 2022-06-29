تدشين خدمات التقديم الالكتروني لاستخراج الجواز عبر برنامج حبابك عشرة





أكد الفريق أول شرطة حقوقي/ عنان حامد محمد عمر وزير الداخلية المكلف – المدير العام لقوات الشرطة أن الخدمات الالكترونية تخفف العبء عن المواطن تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتسهيل وتبسيط الخدمات على المواطنين.

جاء ذلك لدى تدشينه صباح اليوم بدار الشرطة ببري خدمات التقديم الالكتروني لاستخراج الجواز الالكتروني والأوراق الثبوتية ورخص القيادة وذلك بحضور نائب المدير العام لقوات الشرطة – المفتش العام وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة. وأضاف أن التطبيقات الالكترونية سهلت من الخدمات الضرورية للمواطنين، مثمنا دور الإعلام في توصيل المعلومات للمواطنين.

وأوضح الفريق شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم مدير الإداره العامة للمرور، أن الخدمات الالكترونية تتسق مع التوجه العام لرئاسة الشرطة وذلك بتطبيق التقانة ، والحوسبة، والتوسع في مجالات التطبيقات التقنية وصولا للدولة الالكترونية، معلنا أنه بنهاية هذا العام سيكتمل العمل الالكتروني في جميع المعاملات المرورية، متناولا خدمة تطبيق سالم الذي يشتمل على خمس معاملات منها الإجراءات وشهادة البحث، وبيانات رخصة القيادة. وفي ذات السياق اوضح اللواء م/ محمد عبد الحميد السيوفي مدير شركة كوشايت أن الأنظمة تعمل وفق شبكة مشفرة وأن الشركة تمتلك شبكة بديلة ولديها حلولا متكاملة، موضحا أن برنامج حبابك عشرة عبارة عن مجمع خدمات جمهور متكامل، مؤكدا سعيهم الدائم لتطوير الخدمات كافة.

فيما أشار اللواء شرطة حقوقي / معاوية جعفر مدير الإدارة العامة للجوازات إلى أن إدارته قدمت الجواز الالكتروني وفق المعايير الدولية وأن إدارته تقوم باستخراجه في جميع الولايات وعبر خمس عشرة سفارة سودانية في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن عميلة استخراج الجوازات تتم عن طريق الهاتف السيار ويتم تسديد الرسوم عن طريق الدفع الالكتروني وأن الشخص يأتي بعد هذه الخطوات للمجمع بغرض التصوير فقط. إلى ذاك أوضح اللواء شرطة / طارق محمد محمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن إدارته لها ارتباط وثيق بحياة الإنسان منذ ميلاده وحتى الممات عن طريق الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وشهادة الوفاة، مشيرا إلى تسهيل عملية استخراج السجل المدني للمواطنين وتقديم الخدمات للمواطنين في المنازل.

سونا