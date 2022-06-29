البرهان: السودان حريص على علاقة متزنة مع إثيوبيا





استقبل رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، مبعوثة الاتحاد الأوربي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر.

وتناول اللقاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الفشقة، والتي قام فيها الجيش الإثيوبي بقتل سبعة أسرى من الجنود السودانيين، ومواطن مدني، تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية.

وأكد البرهان، خلال اللقاء، حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا.

وقال مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية، السفير عبدالوهاب محمد الحجازي، في تصريح صحفي إن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة مبينًا أن الفريق البرهان طمأن مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي على الأوضاع في السودان والإقليم مبديًا الترحيب الكامل بالدور الكبير الذي ظل يقوم به الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتسهيل وتيسير عملية الحوار السوداني السوداني لحل الأزمة السياسية في السودان من خلال العمل المتواصل الذي ظلت تقوم به الآلية الثلاثية في هذا الصدد .

وأشار السفير إلى أن اللقاء ناقش الأوضاع في الإقليم إلى جانب المجهودات الكبيرة والمتواصلة التي ظل يقوم بها الاتحاد الأوروبي لمساعدة السودان في احتواء الآثار السلبية الناجمة عن التطورات المؤسفة من الحرب الروسية الأوكرانية وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الدولي بشكل عام وعلى الدول النامية،على وجه الخصوص.

صحيفة السوداني