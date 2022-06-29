خلافات بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي





تفجرت الخلافات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وتجددت الاتهامات لبعض الأحزاب بالانفراد بالقرار في وقت لم تستبعد مصادر حدوث انقسام داخل قحت بسبب اعتراض حزب البعث العربي الاشتراكي والاتحادي الموحد والاتحاديين الأحرار بجانب الحزب الوحدي الديمقراطي الناصري على الجلوس مع المكون العسكري وانفراد حزب الأمة والمؤتمر السوداني والوطني الاتحادي الموحد بالقرار .

وكشف الحزب الناصري عن تقديمه اعتراضات داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على خارطة طريق “إنهاء الإنقلاب” قبل اجازتها وقال الحزب في بيان له أمس كنا قد ابدينا ملاحظاتنا واعتراضنا على صياغتها بهذا الشكل الذي لن يؤدي إلا لشرعنة واستمرار الإنقلابيين في السلطة ولم تتم الاستجابة لتعديل ما اقترحناه حتى ولو شولة وتم تمرير النسخة التي صاغها محتكري القرار ومالكي فصل الخطاب كماهي كأن ما كتبوه منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه او من خلفه.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة