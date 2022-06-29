البجا : نرفض قرارات دقلو





أكد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة على بيان المجلس السابق والذي أعلن فيه رفضه قرار لجنة السيد دقلو موضحا عدم حيادها.

وطالب المجلس في بيان تلقت (الجريدة) نسخه منه بإنهاء عمل اللجنة السيادية لحل مشكلة الشرق وجميع اللجان المنبثقة منها و دعا المجلس السيادي إلى إيقاف محاولات تفتيت مجلس البجا حرصاً منهم على إستقرار البلاد والى الاستجابة الفورية لمطالب شرق السودان بالغاء مسار الشرق وتنفيذ القلد ومنح الإقليم منبرا تفاوضياً منفصلاً بأسرع ما يمكن عبر أي لجنة او جهة أخرى جديدة تكون غير منحازة وملمة بطبيعة ومكونات المشكلة في الإقليم.

الخرطوم: امتثال سليمان

صحيفة الجريدة