الخارجية تستدعي “فولكر” بسبب تصريحات حول تظاهرات (30) يونيو





استدعت وزارة الخارجية السودانية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس،احتجاجاً على تصريحاته بشأن تظاهرات 30 يونيو.

وقالت الخارجية في بيان لها، أبلغ وكيل وزارة الخارجية، رئيس البعثة استياء و عدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة يوم غدٍ الخميس الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، مشيراً إلى أن تصريحاته بنت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، موضحًا أن ذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقّع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع.

وأضافت في ذات البيان، أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية و مساس بالسيادة الوطنية ، مؤكدا على احترام حكومة السودان لحق حرية التعبير و التظاهر السلمي.

باج نيوز