لجنة الأطباء المركزية: ارتقاء شهيد في بحري





اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، قبل قليل، عن ارتقاء روح شهيد لم يتم التعرُّف على بياناته بعد. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى (103).

وقالت: “ارتقت روح الشهيد إثر رصاصة في الصدر أطلقتها قوات الظلام، باستخدامهم لعنف وبطش مفرط في مدينة بحري”.

وأضافت: “بينما يستعد السودانيون لمليونية 30 يونيو، ويستعد الثائرات والثوار السلميون لدك حصون الانقلابيين؛ كشرت قوات السلطة الانقلابية عن بواطن أخلاقها وارتجفت أيديها لاستعمال العنف والبطش المفرط، ظناً منها بذلك ستُوقف المد الثوري”.

صحيفة السوداني