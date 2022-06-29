شاهد بالفيديو .. وين موية النار والزيت الحار؟ فتاة الاستوب المهندسة إسلام: زوجي النور ما دخل علي





قالت المهندسة إسلام “فتاة الأستوب” بأنها حتى الآن تقيم مع أهلها وأن زوجها “النور” لم يدخل عليها، وأنه كذب عليها بزعمه الزواج من واحدة فقط، واتضح أنه متزوج من ثلاث وهي الرابعة، ووجهت إسلام رسالة لزوجاته قائلة ” إنتو عاجبكم؟ وين موية النار ، وين الزيت الحار، وين الحاجات دي”.

وفي مفاجأة كبيرة للوسط الاجتماعي بالسودان بحسب رصد “كوش نيوز” ظهرت في فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وهي تطلب الطلاق بعد أيام من الزواج الذي شغل الوسط المحلي والعالمي عبر تغطية القنوات الفضائية.

وبدأت الملاسنات بين الزوجين بعد مراسم الزواج مباشرة حين قال الزوج بأن كمال ترباس استلم أجره كاملاً، بينما ذكرت الزوجة بأنه أوفى بوعده ولم يستلم أجر مقابل الغناء في المناسبة.

ويعد هذا الخبر بمثابة الصدمة للجمهور الذي ساهم في تكاليف هذا الزواج لفتاة خرجت إلى الشارع وهي تطلب الستر والزواج عبر حملها للافتة والوقوف بأحد الأستوبات بالخرطوم، ما جعل الجميع يطلق عليها “فتاة الاستوب”.

الخرطوم – “كوش نيوز”