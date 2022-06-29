بالفيديو .. شاهد كيف تعامل الجيش السوداني مع أسرى الجيش الإثيوبي ووجد الغدر والخيانة





قامت القوات المسلحة السودانية في وقت سابق بتسليم إثيوبيا مجموعة من الأسرى يبلغ عددهم 61 أسير، وذلك وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم عملية التعامل مع الأسرى عند الحروب.

وتعرض مشاهد الفيديو الذي يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي لحظات تسليم الأسرى بعد معاملتهم الكريمة من القوات المسلحة السودانية، والذي تم في أبريل من العام 2021، في مقابل ما تم من غدر وخيانة من القوات الإثيوبية بعد إعدامها لسبعة أسرى من الجيش السوداني ومدني واحد، وعرضها لهذه العملية على مواطنيها دون أدنى التزام بالمواثيق الدولية.



ووجد الفيديو المتداول بحسب رصد “كوش نيوز” تفاعل واسع عبر رواد الشبكات الاجتماعية، أشادوا فيه بروح القوات المسلحة السودانية الأصيلة، وطالب آخرون بمعاملة إثيوبيا بالمثل، بينما أعلن البعض عن استعدادهم للذهاب للحدود الشرقية ومساندة الجيش لإكمال تحرير أراضي الفشقة واسترداد كل الأراضي السودانية المغتصبة.

وانتشرت هاشتقات مؤيدة للجيش السوداني وسط المنصات الرقمية على شاكلة #جيش_واحد_شعب_واحد و #كلنا_جيش ، #ادعم_جيشك ، #الجيش_السوداني، بالتزامن مع دعوات للخروج عبر مواكب 30 يونيو لدعم ومساندة القوات المسلحة السودانية.

الخرطوم – “كوش نيوز”