اغلاق جميع الجسور بالخرطوم عدا سوبا و الحلفايا





أعلنت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم إغلاق جميع الجسور النيلية ما عدا جسري سوبا و الحلفايا استباقاً لمليونية 30 يونيو.

و أكدت اللجنة في بيان مساء اليوم تحصل عليه (باجنيوز) أنها ستقوم بواجباتها نحو تأمين هذه المواكب حتي تتمكن من توصيل رسالتها .

ودعتو لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم قطاعات الشباب و كافة المواطنين المشاركين في المواكب المعلن عن تسييرها في الثلاثين من يونيو بضرورة الإلتزام بالسلمية و عدم السماح للمخربين بالدخول في اوساطهم و إخراج المواكب عن سلميتها تفاديا لوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات .

و ناشدت اللجنة المواطنين بالتبليغ عن أي تفلتات أمنية أو مندسين حتي لا تخرج المواكب عن سلميتها.

وأوضحت أنها في سبيل تأمين مواكب 30 يونيو تعلن اللجنة عن إغلاق جميع الجسور النيلية ما عدا جسري سوبا و الحلفايا .

باج نيوز