شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية معروفة تسجل اعترافاً مثير للجدل: تلقيت (بوسة) من أحد المعجبين بعد نهاية الحفل الجماهيري الذي أحييته





كشفت مطربة سودانية معروفة عن موقف مفاجئ تعرضت له خلال حفلاتها التي تقوم بإحيائها على المسارح والحفلات الخاصة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت الفنانة هبة جبرة في حديثها لنجم السوشيال ميديا حسن تسريحة عن تعرضها لموقف من أحد معجبيها.

وذكرت في حديثها الذي قامت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقص جزء منه أنها تفاجأت بأحد المعجبين عقب نهاية إحدى حفلات الجماهيرية يقوم بتقبيلها.

وقالت على حد تعبيرها (وأنا طالعة من حفل جماهيري جاء من المعجبين باسني) وسط ذهول محاورها النجم حسن تسريحة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين