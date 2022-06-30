شاهد بالفيديو والصورة.. حسناء سودانية تبهر الأسافير بتقديمها لجرعة وعي مليئة بالحكم والطاقات الايجابية





خطفت فتاة سودانية الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تداوله المئات.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تحدث الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء عن الحياة وعن ثقة الانسان في نفسه.

وبدأت حديثها قائلة: كل ما تلاقي نفسك محبط, شيل نفس عميق وخليك متذكر إنك ما في سباق مع زول ولا مضطر إنك تثبت حاجة لي زول.

وتابعت حديثها الذي جاء بعنوان جرعة وعي: واتذكر انو كل حاجة بتجي في وقتها, وانو الدنيا دار بلاء وابتلاء ولازم تتأكد تماما إنو رزقك ما بمشي لغيرك وكلو بتنسي وبعدي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين