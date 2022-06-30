شاهد بالفيديو.. ساحر الكرة المصرية “شيكابالا” يظهر من جديد وهو يغني ويرقص على أنغام أغنية سودانية شهيرة





واصلت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والمصرية تقطيع مقاطع فيديو من حفل شهده نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك محمد عبد الرزاق شيكابالا.

وبعد أيام من ظهور اللاعب الملقب بالاباتشي وبساحر الكرة المصرية وهو يرقص ويغني خلال حفل خاص على أنغام الأغنية السودانية (ليه يا حب).



وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد عاد شيكا مجدداً للغناء والرقص وهذه المرة على أنغام أغنية نوبية سودانية شهيرة وهي “عديلة” التي يبدو أن كلماتها صعبة لأنها باللهجة النوبية.

وتقول كلمات الأغنية مرفقاً معها ترجمة الكلمات النوبية: ( عديلا أو ولا إن فَجِلى) ( عديله عليك سنتذكرك كثيراً )

بلدتا فاين موقيكا جِلى ( عندما تغادرين تذكرى هذا الذى تركته خلفك )

نورِن موقوكَن جوابا فايِّى ( أستحلفك أن تراسلينى بعد رحيلك )

ديقتا تيقمن كرو نلوجى

( لاتتأخرى كثيراً ..زورينا فى العيد )

عديلا فُكى أُنى سبيلا ( (الزير) الموجود فى (السبيل ) عندكم )

مشلا فين تان تلِّجا فينا ( رغم الشمس التى يقبع تحتها إلا أنَّه بارد كالثلج )

أمن كُبى مولا جنقا فينا ( بجانبه (زير ) آخر نصف ممتلئ )

كوز نُلو حنه أولا فينا ( و (الكوز ) الأبيض يتدلَّى من على شجرة الحنه )

تَكا نيتو شفاء أنا تونا ( فى شرابه شفائى )

دسَّه وى أيقا رسلا داقنا ( سمراء راسلتنى )

كل بوسطا جوابا فاينا ( مع كل بريد أجد جواباً لها )

ورق فلسكابا جنقا داقنا ( ورقة ( فلسكاب ) تضج بحروفها )

سطركا فُطا سطرين فاينا ( تكتب سطرين …وتترك واحداً خالياً )

تَلا حبِ أُنقا شرحا داقنا ( هنالك..شرحت حبنا )

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين