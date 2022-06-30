تصريح صحفي من المفوضية القومية لحقوق الإنسان حول تظاهرات 30 يونيو





أصدرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تصريحا صحفيا حول تظاهرات يوم الخميس.

وقالت المفوضية انها تابعت الدعوات للاحتجاجات المعلنة في 30 يونيو 2022، وأكدت على أن التجمع السلمي وحرية التعبير من الحقوق المنصوص على كفالتها واحترامها في الوثيقة الدستورية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.

وطالبت المفوضية بحماية التجمعات السلمية وأن تكون جميع التدابير المتخذة بشأنها تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة.

كما طالبت المفوضية القومية المتظاهرين بالتزام السلمية وباحترام القانون واحترام حقوق الآخرين.

وناشدت الجميع بضرورة منع استخدام الأطفال في المواكب أو في المتاريس.

وأضافت ان المفوضية وهي تقوم بمهامها الدستورية والقانونية في حماية وتعزيز حقوق الانسان كونت فرقا للرصد في العاصمة وفي بعض الولايات.

الخرطوم 29-6-2022 (سونا)