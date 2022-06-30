السودان .. قطع الإنترنت وتكهنات بتعطيل كافة الاتصالات الداخلية قبيل انطلاق مواكب 30 يونيو





أفاد مراسلنا بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن السلطات قطعت خدمة الإنترنت في السودان نحو الساعة الثامنة من صباح الخميس، حيث يشهد اليوم 30 يونيو 2022 مواكب إحتجاجية دعت لها المعارضة في الخرطوم.

وأكد مراسل “موقع النيلين” بالخرطوم قطع الإنترنت في كل شبكات الهاتف المحمول وسط تكهنات بقطع الاتصالات الهاتفية المحلية والدولية.

ووفق شهود عيان أن قوات الشرطة السودانية انتشروا بأعداد كبيرة في مناطق مختلفة من العاصمة وتم إغلاق معظم الجسور على نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض منذ مساء الأربعاء.

لندن: النيلين