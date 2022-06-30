سياسية
فيديو.. عمرو أديب عن إعدام 7 جنود سودانيين: الأسرى لا يتم قتلهم
قال الإعلامي المصري عمرو أديب، تعليقا على إعدام 7 جنود سودانيين على الحدود مع إثيوبيا، إن السودان قررت أن تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بعد إعدام الجنود السودانيين.
وأضاف عمرو أديب في برنامجه ” الحكاية ” المذاع على قناة ” إم بي سي مصر “، :” لا اتخيل في أي وقت مضى كان هناك توترا على الحدود السودانية الإثيوبية مثلما يحدث اليوم “.
وتابع عمرو اديب:” هل الأمر مرشح لمزيد من التصعيد ونحن نعلم انه هناك معارك كثيرة جرت في الحدود الاثيوبية السودانية في فترات سابقة “.
وأكمل عمرو أديب :” نحن نعلم أنه في أسوأ الظروف عندما يكون هناك أسرى لا يتم إعدامهم طبقا للمعاهدات الدولية “.
هاني حسين
صدى البلد