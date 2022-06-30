شاهد بالفيديو.. نجمة الترند “منوية” تكشف حقيقة مقابلتها للنائب الأول لمجلس السيادة وتقول: شرف عظيم لي أن يتم وضع صورتي بجوار صورة مولانا حميدتي





كشفت نجمة الترند الأولى في السودان أمنية شهلي الكثير من الحقائق وردت على بعض الشائعات التي ارتبطت بها وذلك عبر بث لايف نشرته عبر إحدى حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت “منوية” خلال البث وهي داخل سيارتها الفارهة وتحدثت عن الشائعة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أكد ناشروها أن النائب الأول لمجلس السيادة قد قام باستدعائها.

ونفت أمنية الشائعة تماماً لكنها عادت وأكدت أن وضع صورتها مع صورة الفريق أول محمد جمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع والنائب الأول لمجلس السيادة بالسودان شرف كبير بالنسبة لها.

كما أكدت تمسكها بمنادته باسم “مولانا” حميدتي, وذكرت أن استغاثتها به ليس من أجل نفسها بل من أجل كل الذين يعانون مثل معاناتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين