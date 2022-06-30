شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود برلين يهاجم فتاة الأستوب بعد أن طلبت الطلاق من زوجها.. (إما لقيتيهو ما شغال في ليلة الدخلة أو هو لقاك ماسورة)





كعادته في الظهور مع كل حدث بارز, ظهر نجم السوشيال ميديا الشهير ود برلين ليتحدث عن قضية الساعة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وتعتبر قضية المهندسة إسلام والشهيرة باسم فتاة الأستوب الحدث الأبرز على مواقع التواصل , حيث طلبت اسلام الطلاق من زوجها بعد أيام قليلة من زواجهما الذي كان حدث هام.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد هاجم ود برلين فتاة الأستوب بقوة ووصف قصتها بالشغل السياسي وتحديداً منذ ظهورها الأول في إحدى إشارات المرور وهي ترفع ورقة تطلب من خلالها العفة والزواج.

واستغرب الناشط من مطالبة العروس بالطلاق بعد أيام قليلة من الزواج وقال في ملخص حديثه الذي وجهه للعروس اسلام (إما لقيتيهو ما شغال في ليلة الدخلة أو هو لقاك ماسورة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين