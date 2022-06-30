مواكب بالخرطوم وبعض الولايات في ذكرى الثلاثين من يونيو





شهدت الخرطوم وبعض الولايات الخميس تسيير مواكب تحت عنوان ” مواكب الثلاثين من يونيو” والتي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة وبعض الأحزاب والقوى لسياسية وقوى الحرية والتغيير ( المجلس المركزي) وقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) .

وتباينت مطالب المشاركين في المواكب من خلال اللافتات والهتافات ، حيث رددوا شعارات تنادي بالمدنية، كما نادت بعضها بمساندة القوات المسلحة والوقوف بجانبها ضد أي انتهاك ضد الوطن.

وعبر البعض عن تأييدهم للحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية بين المكون العسكري والمدني والذي يفضي إلى حكومة انتقالية تشارك فيها جميع القوى والاحزاب السياسية ، كما عبر البعض الآخر عن رفضهم لحوار الآلية بشكله الحالي .

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أكد لدى تفقده القوات الخاصة جنوب الخرطوم أمس ، أن الطريق الوحيد إلى تحقيق واستدامة أمن وإستقرار البلاد إما ان يكون بالتوافق الوطني الشامل أو إجراء إنتخابات يشارك فيها الجميع .

الخرطوم 30-6-2022 (سونا)