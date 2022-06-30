المراكز الصحية العاملة في الخرطوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك





اعلنت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الخرطوم أمس عن المراكز الصحية المرشحة للعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 2022.. واكد مدير إدارة مؤسسات صحة الأسرة بالوزارة د. اسامة محمد الحسن الرشيد فى تعميم صحفى اختيار 23 مركزا للعمل بالولاية وفقا لبعدها عن المستشفيات والتردد العالي اضافة الى اختيار ثلاثة غرف ولادة للعمل خلال 24 ساعة فيما حدد المراكز المرشحة للعمل خلال العطلة وتشمل فى محلية الخرطوم مراكز الشهيد خالد (ورديةواحدة) ، اورتشى(ورديتين يوميا) ، سوبا غرب (وردية واحدة ) وتوتى(وردية واحدة ) . وفى محلية جبل اولياء مراكز طيبة الحسناب وطيبة الكبابيش والكلاكلة القلعة (ورديتين يوميا) وفى محلية امبدة مركز الرخا (ورديتين يوميا) ، مركز بدرالكبرى (وردية واحدة ) وغرفة الولادة غريب القوصى (ثلاثة ورديات يوميا) .

اما فى محلية كرري تم ترشيح مراكز عبودة (وردية واحدة ) ، مركز الحارة 17 (ورديتين يوميا) ومركز الحارة الثانية (ورديتين يوميا) .

وفى محلية ام درمان مراكز الهجرة وابوسعد م1 والضو حجوج (ورديتين يوميا) .

وفى محلية بحرى مراكز الخوجلاب والكمر ورديتين يوميا وغرفة الولادة الخوجلاب وغرفة الولادة الجيلى (ثلاث ورديات يوميا ) .

اما محلية شرق النيل فقد تم تحديد مراكز العيلفون (ورديتين يوميا ) والجريف شرق والشهيدة ندى (وردية واحدة ) . واكد التعميم استمرار عمل وحدة الرصد والتقصى لقسم التحصين بالمحليات والسلسلة المركزية ودار رعاية الطفل اليتيم بالمايقوما والشخص المحورى طوال ايام العطلة . يذكر ان مواعيد العمل بالوردية الأولى تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا عدا الوردية الاولى لليوم الاول تبدأ التاسعة صباحا ومواعيد العمل بالوردية الثانية من الساعة السادسة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء ..

الخرطوم 30-6-2022( سونا )