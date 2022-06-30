البرهان يرسل رسالة خطية إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي





سلم الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع المكلف رسالة خطية من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي ، تتصل بالعلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات.

وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع المكلف مبعوث رئيس مجلس السيادة ، في تصريح صحفي، عقب لقائه اليوم، برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، إن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأضاف أنه اطلع الفريق أول محمد ادريس ديبي ، على التطورات السياسية التي يشهدها السودان، والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني.

وعبر وزير الدفاع المكلف، مبعوث رئيس مجلس السيادة، عن أمله، في أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من التقدم والتطور بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين السوداني والتشادي.

إنجمينا 30-6-2022 (سونا)