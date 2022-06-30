مجلس السيادة ينفي منحه فولكر مدة 72 ساعة لمغادرة البلاد





أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة في تعميم صحفي لها الخميس، عدم صحة الخطاب المتداول عبر وسائط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باسم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف ، والذي يوجه فيه وزير الخارجية المكلف، بمخاطبة مجلس الأمن لسحب الممثل الخاص للسودان، رئيس البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، “يونيتامس” السيد فولكر بيرتس، ووصفه بأنه تجاوز صلاحيات البعثة، ومنحه مدة ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد.

وتأمل الأمانة العامة من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وتوخي المصداقة والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها، وتعبر الأمانة عن أملها في أن يسهم الإعلام ووسائطه المتعددة بدور فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها عملية بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني للسودان وشعبه.

الخرطوم 30-6-2022 (سونا)