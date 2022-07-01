عنف يتصاعد وضحايا تتساقط.. إلى أين يمضي السودان ؟





قال خالد الإعيسر الباحث السياسي في الشأن السوداني، إن الوضع الحالي في السودان خاصة فيما يتعلق بالتظاهرات، بحاجة إلى وجود الرمز والوطنية والتحلي بالحكمة والوعي للتعامل مع الوضع الراهن.

وأضاف الباحث السياسي في الشأن السوداني، في حديثه لبرنامج “وراء الحدث”، عبر قناة “الغد”، أن تنفيذ آلية والتظاهرات الحالية بالسودان وهي تمارس الضغط تجاه الحكومات سواء عسكرية أو غير عسكرية لابد من وجود آلية موازية وهي آلية الحوار.

وأشار الباحث السياسي في الشأن السوداني، إلى أن المرحلة الحالية، مرحلة ثورة عارمة، موضحا أن الفترة الحالية لا نبحث فيها عن فريق أو حزب يسعى للسلطة فلابد من التكاتف للخروج من هذه المرحلة والعبور بالسودان لبر الأمان.

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بارتفاع قتلى المتظاهرين إلى خمسة وذلك خلال مسيراتٍ في عدةِ مدن سودانية إحياءً لذكرى الثلاثين من يونيو.

محمد أبوالقاسم

الاهرام