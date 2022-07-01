دقلو يثني على وحدة وتماسك مكونات محلية فوربرنقا





ثمن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وحدة وتماسك مجتمع محلية فوربرنقا، داعيا لأن تحذو المحليات الأخرى حذوها في مجال التعايش السلمي، مشيدا بالتسامح القبلي والاثني بالمنطقة.

جاء ذلك لدي لقاءه ببيت الضيافة بالجنينة الخميس أعيان محلية فوربرنقا.

وقال المدير التنفيذي لمحلية فوربرنقا الأستاذ محمد آدم اسحق في تصريح صحفي إن الوفد قدم تنويرا ضافيا لسيادة النائب، حول الاوضاع الأمنية، والاجتماعية، والصحية بالمحلية، مشيراً إلى أن النائب أشاد بنموذج التعايش السلمي بالمحلية، مثمنا دور لجنة المصالحات في تقريب وجهات النظر بين كافة قبائل المنطقة، ومساعدتها على طي الخلافات والنزاعات، ووحددة الصف والكلمة.

وقال المدير التنفيذي إن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعد بتوفير محولات الكهرباء للمحلية، وتكفل بدفع المرتب الشهري للائمة والمؤذنين، وتوفير الأمن للموسم الزراعي منعا للاشكالات التي قد تحدث بين الفينة والأخرى.

الجنينة 30-6-2022 (سونا)