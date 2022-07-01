الأمم المتحدة تحث جنوب السودان على تطبيق اتفاق السلام “قبل نفاد الوقت”





حثت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) على تطبيق اتفاق السلام الهشّ الذي توصلت إليه الأطراف المتناحرة في البلاد، وحذرت من أن الوقت بدأ ينفد.

وقال رئيس البعثة، نيكولاس هايسوم، إنّ “هاجسي الأكبر يكمن في أن المرحلة الانتقالية توشك سريعا على الانتهاء، لكن التقدّم على صعيد تطبيق اتفاق السلام لا يزال بطيئا”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في جوبا إلى أنّ هامش تطبيق المعايير الأساسية بدأ يضيق “مع بقاء ثمانية أشهر فقط”، داعياً القادة المتخاصمين إلى تقديم “التنازلات” اللازمة.

وحضّ المبعوث الأممي قادة جنوب السودان على “مضاعفة جهودهم والاتفاق على خارطة طريق واضحة المعايير والأطر الزمنية والأولويات”.

وتنتهي الفترة الانتقالية التي نصّ عليها اتفاق السلام والمحدّدة بسنتين في فبراير القادم، على أن تجري انتخابات قبل ستين يوما من هذا الموعد.

لكنّ بنودا عدة نص عليها الاتفاق لم تنفّذ بعد، بما في ذلك صياغة مسودة دستور دائم وقانون الانتخابات.

ويشهد جنوب السودان أزمة تلو الأخرى، بينها فيضانات وجوع وموجات عنف وخلافات سياسية، منذ استقلاله عن السودان عام 2011، وهو ما حال دون تعافيه من الحرب الأهلية الدامية التي خلفت نحو 400 ألف قتيل، و4 ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.

وكالات

اليوم السابع