الحزب الشيوعي: قيادات حزب الأمة والمؤتمر السوداني يسعون لتجيير مواكب 30 يونيو الهادرة لمصلحتهم





شنّ الحزب الشيوعي، هجوماً عنيفاً على قيادات الحرية والتغيير، وأعلن إدانته الكاملة للتسوية المدعومة دولياً وإقليمياً. وقال: “فيما تحتل جماهير شعبنا الشوارع وتخطو خطوات راسخة لهزيمة التسوية السياسية عبر مواكبها الهادرة في كل مُدن السودان وقُراه، تستمر قِوى الهبوط الناعم المعادية للثورة في السير في طريق تنفيذ المخطط الامبريالي لإنقاذ شراكة العسكر مع بعض القيادات السياسية داخل وخارج قحت”.

وأضافت سكرتارية اللجنة المركزية للشيوعي في بيان لها: “تتبجح قيادات (قحت) عبر تصريحاتها عن الوصول إلى حكومة مدنية ومجلس عسكري للأمن، لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية، ذلك عكسته تصريحات قيادات حزب الأمة والمؤتمر السوداني، ويسعون لتجيير مواكب 30 يونيو الهادرة لصالح تحسين وتغيير توازن القوى السياسية لمصلحتهم من الصراع الدائر بين أطراف قِوى الهبوط الناعم بالداخل”.

ومضت في القول: “إن ما يجري من تفاوض لإعادة الشراكة بثوب جديد والذي يصطدم بإرادة الحراك الجماهيري الحامل للاءات الثلاثة هو موقف خياني بالدرجة الأولى”.

الخرطوم: السوداني