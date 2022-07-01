المؤتمر السوداني: طالعنا البيان المؤسف الصادر من الحزب الشيوعي السوداني





حزب المؤتمر السوداني

تصريح صحفي

طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، والذي خُصِّص بكامله للهجوم على قوى الحرية والتغيير وخصّ حزب المؤتمر السوداني وحزب الأمة القومي بالهجوم من ضمن ما نفث البيان من سموم لا تليق بعظمة مليونيات الثلاثين من يونيو وما قدمه شعبنا من تضحيات عمدها بالدماء في هذا اليوم الملحمي.

إن شعبنا يخوض الآن معركة الخلاص من انقلاب ٢٥ أكتوبر ببسالةٍ وتصميمٍ على النصر .. ونحن في المؤتمر السوداني نؤكد أنْ لا صوت يعلو الآن فوق صوت هذه المعركة التي سنستمر في خوضها ضمن صفوف قوى الثورة، ولن نستجيب لدعاوي تفريقها وشرذمتها أو شغلها بأي معارك جانبية لا تصب في مصلحة غاياتها النهائية التي تسعى لها.

سيسقط هذا الانقلاب بوحدة قوى الثورة، وهذا هو ما سنعمل له ولن نلتفت لأي محاولات تصرفنا عنه.

سيذهب الزبد جفاءاً ويبقى ما ينفع الناس.

عاش شعب السودان وعاشت ثورته منتصرة وظافرة.

نور الدين بابكر

الناطق الرسمي لحزب المؤتمر السوداني

١ يوليو ٢٠٢٢م