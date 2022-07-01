السفارة البريطانية في الخرطوم: لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح





دعت السفارة البريطانية في الخرطوم، السلطات السودانية إلى إجراء تحقيقات كاملة وشفافة في جميع عمليات قتل المتظاهرين منذ 25 أكتوبر، وتابعت: “يجب أن يتوقّف الإفلات من العقاب والقتل”.

وقالت في بيان لها، “لقد روّعتنا الخسائر في الأرواح في احتجاجات الأمس”.

وناشدت جميع أصحاب المصلحة السودانيين للاستماع إلى التطلعات التي أعرب عنها المتظاهرون في جميع أنحاء السودان من أجل السلام والعدالة والديمقراطية، لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح.

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