بالفيديو.. شاهد ماذا قال زوج المهندسة إسلام “فتاة الأستوب” عن خبر وفاتها





كشف الأستاذ النور, زوج المهندسة اسلام الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم فتاة الأستوب, عن تفاصيل شائعة وفاتها التي انتشرت بقوة صباح الجمعة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد دافع النور في بداية حديثه عن الإعلامي محمد المصطفى “البرنس” ووصفه بصاحب القلب الأبيض.

وقال أن البرنس اتصل عليه باكراً معزياً في وفاة زوجتي بعدما راجت شائعات وفاتها بقوة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين: طلب مني البرنس رقم هاتف والد اسلام وبالفعل أعطيته رغم هاتفه واتصل عليه وكان مرتبكاً جداً, لكنه ذهب لداخل المنزل ووجد اسلام بخير لكنها نائمة.

وطمأن النور الجميع على سلامة زوجته التي كانت متواصلة معه حتى يوم الأمس, كما دافع مرة أخرى عن البرنس وأصدقائه الذين وصفهم بالطيبين الساعين لعمل الخير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين