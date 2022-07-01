شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سعودي يعلن تكفله بأطفال السوداني الذي مات عطشاً في الصحراء..ويعلن التزامه بحفر بئر صدقة لروحه وصيانة مسجد قريته





استقبل مواطن سعودي بداره شقيق الراحل السوداني عبد الرحمن السيد الذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي عطشاً في صجراء العبيدية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استضاف المواطن السعودي شقيق الراحل وواساه في الفقد الجلل وصبره بكلمات مؤثرة وعميقة.

السعودي الذي نال الشكر والتقدير والدعوات الصالحات من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعدما شاهدوا المقطع المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, أعلن عن تكفله بأطفال الراحل.

كما التزم بحفر بئر صدقة جارية لروح الفقيد, وذلك على ذلك بإعلانه صيانة مسجد القرية التي كان يسكن فيها الفقيد عبد الرحمن.

كما وجه بتوزيع أموال صدقة للفقراء والمساكين لروح الفقيد, وأعلن عن التزامه بتذاكر سفر شقيق الراحل وصديقه الذي تمسك بذهابه معه.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين