سيدة سودانية تسجل اعترافات تثير بها ضجة واسعة: (ذهبت لبعض الشيوخ ومارست معهم لأحافظ على زوجي وفعلت الفاحشة مع أحد قاربي أكثر من مرة وفي النهاية أصبح يهددني)





سجلت سيدة سودانية اعترافات أثارت بها ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والتي تعرضت من خلالها لهجوم كبير من روادها ومتابعيها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد دفعت السيدة باعترافاتها عبر استشارة قامت بنشرها على صفحة متخصصة في نشرة الاستشارات العاطفية وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت السيدة في حديثها: ( اقسم بالله اقول الحق ولا شي غير الحق متزوجة من رجل متزوج ومطلق عمره ٤٧ وانا عمري ٢٦ وعندي منه بنت عمرها ٤ سنة انا غلطة اي الغلط الواحد دا زوجي نسونجي نسونجي لدرجة بالرغم ما مقصر في حاجات بيته بس بخيل بمشاعره معاي بس هو بتاع بنات كرهني العيشة بقيت مهوسة بيهو الزمن كلو ونفسيات شدة نسونجي عرفت عايز يعرس وحدي انا بعرفها وعنده علاقة معاها بقيت انا م بفرق معاهو).

وتابعت سرد قصتها: (يعني عايزني اطلب الطلاق واطلع ليهو من البيت مع بنتي ومخليت شيخ لدرجة الممارسة مع الشيوخ مارست مااتصلح معاي وانا ابوي مرحوم وامي قدر حالها م بتقدر على الوجع والله غلبني القعاد في بيتو وزاد علي النفسيات الشيطان بقا شاطر قومت علي الجيهة والكريمات م خليت حاجة خلال شهرين بقيت مشاالله الشيطان وضعف الايمان خلاني احب لي واحد من اهلي بس بعيد شويه اقسم بالله ملان قروش وهيبة م قصر معاي والله برسل لي القروش الا بنكك لكن م قعده اصرفو على بنتي لانو ابوها بجيب اي حاجة).

وأضافت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (لحدي ولد اهلي م جا من بورسودان بقيت بقابلو في بيتو قابلتو مرتين وحصل بيناتنا الحرام بس المرة التالتة دي صورني وهددني بالصور ومتابعني انا م عارفة اعمل شنو وبصور فيني والله انا جاني هبوط وخايفة يرسل الصور لزوجي ويطلقني بفضيحة وقام ساقني ركبني العربية وداني نزلني في الشارع وقال لي المرة الجاية مالاقيتني برسل الصور لراجلك وانا ماعايزة اقابله تاني ومشيت البيت وكنت قاعدة مع ناس امي).

وختمت استشارتها وهي تطلب الحلول اللازمة من قبل المتابعين حيث قالت: ( السبب راجلي مقصر مني هو السبب ماعارفة اصبر عليه ولا أطلق وامشي اهلي امشي هسي انا محتارة حاليا في بيتي بدون تجريح ردوا لي وادوني حل عليك الله اعمل شنو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين