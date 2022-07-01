الشرطة: شرعنا في التحقيق لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق





أكدت رئاسة قوات الشرطة ان القرارات والتعليمات التي صدرت في اطار تنفيذ خطة تامين حراك يوم 2022/6/30 واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح اي قوات تتعامل مع المتظاهرين.

واكدت في بيان لها الشروع في التحقيق وتحديد المسئولية و لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة.

و فيما يلي نص البيان:-

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

المكتب الصحفي

توضيح صحفي

تداولت وسائط التواصل الإجتماعي وبعض القنوات القضائية مقطع فيديو يشير الي اطلاق نار من شرطي بشارع الستين علي متظاهرين وسقوط احدهم علي الارض

تؤكد رئاسة الشرطة ان القرارات والتعليمات التي صدرت في اطار تنفيذ خطة تامين حراك يوم 2022/6/30 واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح اي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج اي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط.

ماشاهدناه يؤكد هنالك مخالفة للتعليمات

وتصرف يشكل جريمة ولا نقبله بتاتا من منسوبينا في كافة المستويات

شرعنا في التحقيق وتحديد المسئولية و لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة ومن ارتكب الفعل ومن سمح له بالتسليح والخروج ونلتزم ب تطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الافعال التي لاتشرفنا ولا ندافع عنها ويتحملها صاحبها شخصيا ولا نرضي ان يكون بيننا من لايحترم التعليمات لاعطاء كل ذي حق حقه سواء كان لنا او علينا لا نتردد في ذلك ولانخشي في الحق لومة لائم.

وهذا مالزم توضيحه.

المكتب الصحفي للشرطة

سونا