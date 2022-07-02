تصدير (80) ألف رأس من المواشي لدول الخليج





أعلنت إدارة المحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عن تصدير أكثر من (80) ألف رأس من الماشية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 24- 28 من شهر يونيو الحالي بنسبة مناعة تراوحت ما بين (64- 92%).

وأكدت إدارة المحاجر وصحة اللحوم تصدير (56.823) رأساً من الضأن إلى المملكة العربية السعودية، وتصدير (10.584) رأساً من الضأن إلى سلطنة عُمان، وتصدير (11.118) رأساً من الضأن و(1764) رأساً من الأبقار إلى دولة قطر.

وأكد مدير عام المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة د. علي آدم، دخول المملكة الأردنية الهاشمية في سوق صادر الماشية، مشيراً الى أن باخرة الشحن الأردنية وصلت اليوم ميناء سواكن لاستقبال أول شحنة لها للأردن، كما تم اعتماد محجر سواكن البيطري كمحجر نهائي لصادر الماشية إلى الأردن وذلك لقُربه من ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر.

صحيفة الصيحة