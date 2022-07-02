البرهان يشهد تخريج ألفي جندي من قوات حماية المدنيين





يشهد رئيس مجلس السيادة ، عبدالفتاح البرهان ، بولاية شمال دارفور يوم غد الاحد، تخريج ألفي جندي من قوات حماية المدنيين بالاقليم .

وقالت وكالة السودان للانباء إن البرهان سيشهد حفل التخريج المقام بمدينة الفاشر بحضور نائبه محمد حمدان حميدتي وعدد من السادة أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحاكم إقليم وولاة ولايات دارفور وقادة حركات الكفاح المسلح وممثلي السلك الدبلوماسي بالبلاد .

وقال والي شمال دارفور ، نمر عبدالرحمن ، في تصريحات صحفية إن حاضرة الولاية قد اكملت استعداداتها الرسمية والشعبية لاستقبال السيد رئيس مجلس السيادة والوفود الكبيرة المرافقة له للاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من قوة الترتيبات الأمنية.

من ناحيته قال قائد ثاني قوات حفظ الأمن بدارفور وقائد مركز تدريب معسكر جديد السيل بالفاشر العميد محمد عبدالله صباح الخير، ان يوم بعد غد الأحد سيمثل يوما وطنيا خالصا لأهل السودان عامة ودارفور خاصة لانه سيشهد تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن بدارفور المعنية بحماية المدنيين كاولى ثمرات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام.

صحيفة السوداني