راش : 366 إصابة محصورة في مواكب 30 يونيو





كشفت رابطة الأطباء الإشتراكيين “راش” عن إجمالي عدد الإصابات المحصورة في أمدرمان و بحري و الخرطوم بلغ حوالي 366 إصابة.

و أوضحت “راش” أن الإصابات في مستشفى الأربعين بلغ 78 إصابة من ضمنها 28 إصابة بالرصاص الحي، بالإضافة إلى 6 إصابات بالرصاص الحي في مستشفى امدرمان (في الكتف، البطن، والارجل).

و أكدت “راش” انه تم تسجيل 194 إصابة في مستشفى الجودة من بينها الشهيد محمد احمد (سيزار) والذي اصيب برصاصة حية في الرأس بالإضافة إلى إصابة واحدة بالرصاص المطاطي، بينما باقي الحالات إصابات مباشرة بالبمبان في الراس، الكتف، الصدر، العين والوجه، دهس بالمدرعة، و حالتان كسر في الرجل واليد.

وأضافت “راش” انه تم تسجيل حوالي 40 حالة في مستشفى الخرطوم و 46 حالة في الاختيار ليبلغ إجمالي حالات الإصابات المسجلة في المستشفيات المذكورة بمدينة الخرطوم 280 إصابة.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة