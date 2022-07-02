دقلو يلتقي رئيس بعثة اليونيتامس بالجنينة





عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور اليوم اجتماعا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس)السيد فولكر بيرتس في حضور عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي ادريس ووالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله ابكر وعدد من وكالات الامم المتحدة.

وقدم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو للوفد شرحا مفصلا حول جهودهم في عملية إجراء المصالحات القبلية، وفرض هيبة الدولة، و المساعي الجارية لكيفية عودة النازحين الذين يتواجدون الان في مؤسسات الدولة إلى معسكراتهم ومن ثم العمل على إيجاد وسيلة إلى عودتهم إلى قراهم الاصلية، وايضا اهتمام الدولة وحرصها علي استتباب الأمن والحماية لكل المواطنيين، وتوفير الأمن لحماية الموسم الزراعي مشيرًا الى الزيارات التي قام بها الوفد الى مناطق جبل مون وسربا ومعسكر كريندق وحاجة تلك المجتمعات الى الدعم الانساني مناشدًا الأمم المتحدة ووكالاتها بالتدخل لمساعدة النازحين .

بدوره أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) السيد فولكر بيريتس بالمصالحات التي أنجزها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوي المجلس الطاهر حجر والهادي ادريس بين المكونات القبلية بولاية غرب دارفور داعيًا المجتمعات المتصالحة الى ضرورة التعاون فيما بينها والمساعدة في استباب الامن والعمل على ابتكار حلول مستدامة تحافظ على الاستقرار.

واكد فولكر بيرتس ان الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة ستدرس خطة ولاية غرب دارفور، حول عودة النازحين والتحديات التي تواجه هذا الامر، بهدف المساهمة والمساعدة في عودتهم عبر حلول مستدامة.

وقال بيريتس الذي زار ولاية غرب دارفور اليوم مع وفد من وكالات الأمم المتحدة في تصريحات صحفية، جئنا اليوم الي مدينة الجنينة لنعبر عن اهتمامنا بدارفور بشكل كامل وبولاية غرب دارفور بشكل خاص،مشيرا إلى أن هذه الزيارة كان مخططا لها إبان زيارة والي الولاية إلى مكتبهم بالخرطوم، وقال فولكر استغلينا زيارة أعضاء مجلس السيادة بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لولاية غرب، لنتحدث حول التحديات الأمنية، والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، وأضاف قائلاً “السيد الوالي قدم لنا خطة حول عودة النازحين والتحديات التي تواجهها، وإننا سندرسها مع وكالات الأمم المتحدة وبرامج الأمم المتحدة بهدف المساهمة والمساعدة في عودة النازحين وإيجاد حلول مستدامة، ولكن حاليا الأمم المتحدة ستساهم في عملية الموسم الزراعي” .

وقال فولكر نشيد بالمصالحات التي تمت في الأيام الأخيرة بين القبائل العربية والغير عربية، واعتبر ان كل الذين تصالحوا هم سودانيون، وندعوهم للتعاون مع بعض، لتوفير الأمن ليس في زمن الخريف فقط وإنما يكون بطريقة مستدامة لفائدة هذه الولاية وللشعوب السودانية.

واكد فولكر انهم سيستمعون خلال زيارتهم إلى افادات من ممثلين للمجتمع الدارفوري، والادارات الأهلية، و المساليت والعرب والنازحين، خاصة اهل كرينك، وقال نرجو ان يوفق أعضاء مجلس السيادة في أداء مهامهم كما نشكر الوالي على حسن الضيافة.

وكالة سونا