قوى الحرية والتغيير: سنُخاطب لجان المقاومة للإعداد للعصيان المدني عقب عيد الأضحى





قالت قِوى الحرية والتغيير، إنّها ستخاطب لجان المقاومة والقِوى السياسية والمهنية المُناهضة للانقلاب، لطرح رؤيتها في بناء الجبهة المدنية المُوحّدة، فضلاً عن تكوين مركز تنسيقي ميداني وإعلامي موحد يتولّى مهمة التحضيرات لمُواصلة تصعيد العمل الجماهيري والإعداد للعصيان المدني الشامل عقب عيد الأضحى.

وأكّدت في بيان لها، مُواصلة التصعيد الثوري السلمي بكافة الوسائل السلمية المُستحدثة والمُجرّبة بالتنسيق مع كل قوى الثورة.

صحيفة السوداني