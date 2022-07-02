البرهان الرئيس الحالي للإيقاد يوجه بالعمل على إنجاح القمة





إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، السكرتير التنفيذي لمنظمة (الإيقاد) د. ورقنة قبيهو.

وأستعرض اللقاء رؤية السودان لتفعيل عمل وأنشطة المنظمة خلال رئاسة السودان للإيقاد، كما تطرق اللقاء للترتيبات التي أجرتها حكومة السودان بوصفه رئيساً للإيقاد لضمان نجاح القمة الطارئة التي ستعقد في نيروبي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال السكرتير التنفيذي للإيقاد في تصريح صحفى ، أن رئيس مجلس السيادة الرئيس الحالي للإيقاد، وجه بأهمية العمل على إنجاح أعمال القمة الطارئة للإيقاد.

ووصف د .ورقنة إنعقاد قمة الإيقاد بأنها مهمة وتأتي في وقت حرج تواجه فيه المنطقة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن القمة من شأنها الإسهام في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم.

وقال ” كلنا ثقة بأن قادة الدول الأعضاء بالإيقاد سيناقشون ” القضايا الملحة في منطقتنا”. و تحديات الإقليم وعلى رأسها السلم والأمن ، وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية.

وشدد السكرتير التنفيذي للإيقاد ، على أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء لتجاوز المشاكل والتحديات التى تشهدها المنطقة في هذه الفترة الحرجة التى تمر بها ، وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكالة سونا