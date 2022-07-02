تعرف إلى أنواع الجوازات السعودية ومزايا كل منها





جواز السفر هو الوثيقة التي تجيز لك التنقل بين دول العالم مختلفة، حيث بدون امتلاكك هذا الكتيب الصغير لن يكون بمقدورك السفر، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على أنواع الجوازات في السعودية، وما يتعلق بها من أمور مهمة.

جواز السفر السعودي

عبارة عن وثيقة رسمية تعريفية صادرة عن جهة رسمية في المملكة، ويشتمل على 48 صفحة من ضمنها الصفحة التي فيها صورة حامل الجواز وبياناته التعريفية الأساسية، باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تاريخ الإصدار والانتهاء بالهجري والميلادي.

مع العلم أن جميع معلومات وبيانات الجواز تكون محفوظة بشيفرة خيطية آلية موجود رمزها في آخر الصفحة الأولى من الجواز.

أنواع الجوازات السعودية

مثل أي دولة في العالم، فإنه توجد العديد من الجوازات في الدولة ولكل نوع استخدام وطريقة استخراج وصلاحيات محددة، ومن هذه الأنواع:

الجواز العادي.

جواز السفر الخاص.

الجواز الدبلوماسي.

شروط استخراج جواز السفر العادي

أن يكون الشخص مواطنا سعوديا مقيما في أراضي المملكة.

إصدار الجواز يكون لرب الأسرة السعودي، كما أنه يمكنه إصدار جوازات لأفراد أسرته التابعين له بصورة مباشرة ممن تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاما.

سداد الرسوم الخاصة بالجواز.

التحقق من عدم وجود مخالفات مرورية متراكمة.

أن يكون للمواطن المراد الإصدار له بصمة وصورة.

ألا يكون سبق وصدر له جواز سفر سابق.

كم رسوم إصدار جواز سفر لأول مرة؟

تكون رسوم إصدار الجواز العادي للمواطنين والمواطنات 300 ريال لمدة خمس سنوات، في حين يمكن أن يتم الإصدار لصلاحية ست سنوات مقابل رسوم 600 ريال.

طريقة الحصول على جواز سفر

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اختر أبشر أفراد.

أدخل بيانات الدخول الخاصة بك.

ثم قم بكتابة كود التحقق الآمن.

من القائمة الرئيسية اختر أيقونة المواطنين.

من هناك اختر الخدمات الإلكترونية.

ثم انقر على خدمات الجوازات.

اختر الخدمة الخاصة بك.

قدم على الطلب.

عند إتمام تقديم الطلب، يتم إشعاركم بالعملية، ولا تنس الاحتفاظ برقم المعاملة.

جواز السفر الإلكتروني الجديد

في بداية 2022 تم الإعلان عن إطلاق الجواز الإلكتروني أو الرقمي، ومع إطلاق هذا النوع من الجوازات إلا أن العمل بالجواز التقليدي لا يزال ساريا إلى حين الإعلان رسميا عن انتهاء مرحلة التدشين والإطلاق الرسمي للجواز الجديد.

مزايا الجواز الإلكتروني

لا يختلف كثيرا عن شكل القديم.

يتمتع بنفس الصلاحية الزمنية 5 سنوات أو 10 سنوات.

يتم منحه بنفس الرسوم 300 ريال أو 600 ريال.

مصمم بأعلى المواصفات الأمنية العالمية.

مزود بشريحة إلكترونية رقيقة فيها مختلف بيانات الجواز يتم قراءتها آليا أو التعرف عليها عبر مسح الرمز.

روعي فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي – إيكاو.

يمكن استبدال الجواز القديم بالجديد دون دفع رسوم إضافية، بشرط أن يكون مضى على إصدار القديم 6 أشهر بحد أقصى.

يتم التقديم له للمرة الأولى عبر حجز موعد لدى الجوازات من خلال أبشر، ثم التوجه والحصول عليه.

جواز السفر الخاص

يطلق على جواز السفر الخاص كذلك الجواز الدبلوماسي، ويتم منحه إلى الفئات الآتية:

موظفو المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة في مختلف دوائر ديوان الموظفين العام.

أعضاء السلك الإداري العاملين في الممثليات الخارجية.

الأعضاء في السلك السياسي داخل البلاد من المرتبة السابعة فما فوق.

موظفي المرتبة الخامسة عشرة والممتازة المتقاعدين (السابقين).

الوزراء.

السفراء.

أصحاب الوظائف الخاصة بالمنظمات العالمية.

متطلبات إصدار الجواز الدبلوماسي الخاص

بالنسبة إلى طريقة التقديم على هذا النوع من الجوازات، فإنه يتم عن طريق كتاب رسمي من الدائرة الحكومية التي يتبع لها الموظف، بالإضافة إلى أن تلك الطلبات يتم تجميعها وترسل عبر بوابة المراسم الإلكترونية، ويشترط من أجلها الأمور الآتية:

إرفاق خطاب من جهة العمل.

يجب إرفاق صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

ضرورة تعديل المهنة من الأحوال المدنية بحيث يكتب فيها (دبلوماسي).

ألا يكون عمر المتقدم بطلب الجواز أقل من 30 عاما، وبالنسبة للأبناء فيجب ألا يقل الابن المرفق عن 18 عاما.

في حالة كان صاحب الجواز (متقدمة) فإنه يجب أن تكون متزوجة وتنطبق عليها باقي الشروط.

يجب إرفاق صورة شخصية ملونة بشرط أن تكون مأخوذة في آخر ستة أشهر، وأن تكون مظهرة الوجه كاملا وواضحا، مع ضرورة أن تكون الصورة للرجال بالزي الرسمي السعودي، والنساء بالحجاب، والمقاس المعهود به وهو 6*4 لخلفية بيضاء.

بالنسبة للمتقاعدين من الدرجة الخامسة عشرة أو الممتازة يتم تعبئة طلب الحصول على الجواز من خلال هذا النموذج.

يتم إشعار صاحب الطلب برسالة نصية بمراحل تقدم عملية الحصول على الجواز، مع العلم أن استلامه يكون من مكتب الدائرة التابع لها الموظف.

هل توجد رسوم على إصدار الجواز الدبلوماسي؟

لا، حيث يتم منح الجواز للفئات المحددة بصورة مجانية لكن عملية الحصول عليه تستغرق خمسة أيام تقريبا.

طريقة تجديد الجواز الدبلوماسي

يمكن تجديد الجواز الدبلوماسي من خلال زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية، ثم اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى حسابك الشخصي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

من القائمة الظاهرة أمامك، اختر خيار تجديد جواز السفر.

ملء النموذج الإلكتروني بالبيانات.

مراجعة البيانات ثم تقديم الطلب.

المتابعة أولا بأول إلى حين الحصول على الرد.

امتيازات الجواز الدبلوماسي

إمكانية السفر إلى أي بلد دون وجود عوائق.

حصانة على حامل الجواز وأسرته.

إعفاء حامل الجواز من الرسوم والضرائب الخاصة بالجواز.

عدم تعرض حامل الجواز إلى التفتيش الذاتي.

يتم توفير سيارات بلوحات تشير إلى أن راكب السيارة يحمل جوازا دبلوماسيا وبالتالي يتم تسهيل معاملاته المرورية خاصة.

هل يتم سحب جواز السفر الخاص أو الدبلوماسي؟

نعم، حيث يتم سحب الجواز من الأشخاص الذين لا يستحقونه، أو من أصبحت ظروفهم لا تسمح لهم حمل الجواز، أو عند التقاعد من بعض الأعمال.

الحصول على خصومات كبيرة على مختلف أنواع السيارات والممتلكات الأخرى.

ترتيب جواز السفر السعودي

يتيح جواز السفر السعودي لحامليه السفر إلى عدة محطات ووجهات سفر دولية على النحو الآتي:

الدخول إلى 42 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة سفر (فيزا).

كذلك فإنه توجد 33 وجهة سفر تمنح حاملي جواز السفر السعودي تأشيرة الدخول لحظة الوصول إلى المطار.

هناك 4 محطات سفر دولية يمكن السفر إليها بجواز السفر السعودي عبر تصريح السفر الإلكتروني.

يحتل جواز السفر المرتبة 68 عالميا.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أنواع الجوازات السعودية، نرجو أن تكون المعلومات المقدمة قد حظيت على إعجابكم.

مزمز