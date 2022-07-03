شاهد بالفيديو: مُطربة شهيرة تتغزل في الفنان طه سليمان “خشيمك عجوة القنديل قدر ماقلبي اشتهى” والآخر يستجيب





داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة هالة عمر في ضيافة برنامج “طه شو” قدمت في بداية الحلقة أغنية “هوي ها” وتغزلت فيها بالفنان طه سليمان مما جعله يقوم من محله ويذهب اليها مبتسما مبدياً إعجابه بالأغنية.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد تغزلت هالة عمر في طه قائلا ” خشيمك عجوة القنديل قدر ماقلبي اشتهى ” الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يتحدوث في تغزل هالة عمر في طه الواضح والصريح وكأن الأغنية قيلت فيه.

الخرطوم:(كوش نيوز)