تربية الخرطوم تكشف موعد إعلان نتيجة الأساس





رسم مدير مرحلة الأساس بولاية الخرطوم محمد حامدنو البشير، صورة قاتمة لواقع تعليم المرحلة المتوسطة الذي دخل عامه الثاني.

وقال في حوار مع (الصيحة) يُنشر اليوم “ما تم تنفيذه العام الماضي هو تمهيدٌ للمرحلة المتوسطة، لأنها تنقصها الكثير من المعينات، أهمها المدارس”.

وأقر البشير أنّ الامتحان الذي وضع للانتقال من الابتدائي للمتوسط ليس بالمواصفات المطلوبة “التي تؤدي لقياس مستوى التلاميذ ونسب التحصيل”،

وأعاد البشير التراجع في مستوى التعليم في البلاد إلى ضعف المعلم لغياب التدريب، وضعف الراتب “الذي جعل من التدريس مهنة غير جاذبة”.

وكشف عن أن نتيجة شهادة مرحلة الأساس سيتم إعلانها بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة “منتصف يوليو المقبل”، والآن هي في المرحلة النهائية وهي رصد الدرجات.

كما كشف معلومات عن إحصائية للعام 2021 ــ 2022م عن عدد المدارس في ولاية الخرطوم، قائلاً “إجمالي المدارس بالولاية (5153) مدرسة، منها (1956) مدرسة حكومية، (3197) مدرسة خاصة، وعدد التلاميذ (914587) بالمدارس الحكومية، بينما بلغ عدد تلاميذ التعليم الخاص (389149) تلميذاً، ليكون إجمالي تلاميذ الولاية (1303763) تلميذاً وتلميذة، مقابل (27871) معلماً، بالحكومي، و(27218) معلماً بالمدارس الخاصة، ليبلغ إجمالي معلمي الولاية (55089) معلماً.

الخرطوم– أم بلة النور

صحيفة الصيحة