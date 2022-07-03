قائد المدفعية : لن نلتفت لأقوال العملاء وسنردع كل من يحاول العبث





أكد قائد سلاح المدفعية ، اللواء عبدالمحمود حماد ، إن الجيش والاجهزة الامنية على قلب رجل واحد من أجل حماية الوطن .

وقال حماد – بحسب وكالة السودان للانباء- إن القوات المسلحة لاتلتفت لاقوال الشواذ من العملاء ومن المأجورين الذين باعوا الوطن بثمن بخس .

وجاء حديث قائد المدفعية أثناء مخاطبته بمدينة عطبرة امس ، حفل وداع قافلة ولاية نهر النيل لدعم الجيش بالفشقة.

واكد اللواء عبدالمحمود بان القوات المسلحة والقوات الامنية ستظل شوكة في حلوق اعداء الوطن ولن تتهاون في ردع اي من تسول له نفسه العبث بمقدرات ومكتسبات الامة.

ونوه إلى ان مثل هذه المبادرات – قافلة الدعم- لها دورها في رفع الروح المعنوية لجنود القوات المسلحة.

من ناحيته قال والي الولاية المكلف ، عبدالماجد أبو قرون ، لدى مخاطبته وداع القافلة ، إن جميع امكانات الولاية ستكون تحت تصرف القوات المسلحة .

وحيا الوالي الجيش وقال إنها صمام الامان مؤكدًا أن دعم الولاية لن يتوقف حتى يتم تحرير أي شبر دنسه الاعداء.

صحيفة السوداني