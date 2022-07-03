حركة جيش تحرير السودان: مشروع التسوية مرفوض جملةً وتفصيلاً





قالت حركة جيش تحرير السودان، إنّ مشروع التسوية الذي تقوده بعض القوي الداخلية والإقليمية والدولية لإعادة إنتاج الشراكة والإجهاز على الثورة وأهدافها، مرفوض جملةً وتفصيلاً.

وأضافت في بيان مُهر بتوقيع الناطق الرسمي للحركة، محمد الناير، أن الطريق الأوحد الذي يقود السودان نحو المستقبل والسلام العادل والشامل والمستدام هو إسقاط الانقلاب ووأد طموحات الصفوة السياسية التي تقتات على مُعاناة الشعب وعذاباته، بالإضافة إلى التوافق على حكومة انتقالية مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة.

وناشدت الحركة، أصدقاء السودان حول العالم لدعم الثورة السودانية والضغط على الانقلابيين وفرض عقوبات شخصية عليهم.

باج نيوز