شاهد بالفيديو مواطنة غاضبة من تتريس الشوارع: حقوقنا لو داير تجيبا ما بنزلونا جوه بيت المال عشان نجي بكرعينا وانت راكب عربية





عبرت مواطنة عن غضبها من تتريس وإغلاق الشوارع بأمدرمان، وردت على الشخص الذي برر لها لماذا هم يغلقون الشوارع.

وفي المقطع المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي والذي تم رصده بواسطة “كوش نيوز”، تظهر في الفيديو مشاهد من أحد أحياء أمدرمان العريقة، حيث يتحدث شخص لتبرير إغلاق وتتريس الشارع قائلاً: ” معليش يا جماعة دا عشان نجيب حقوقكم”، ليتفاجأ برد مواطنة بطريقة غاضبة: “حقوقنا لو داير تجيبا ما بنزلونا جوة بيت المال عشان نجي بكرعينا وانت راكب عربية”.



وعقب الدعوات التي تلت مواكب الـ30 يونيو لجأت مجموعات ثورية وأحزاب إلى ما وصفه البعض بالعقاب الجماعي للمواطنين لعدم مشاركتهم في إنجاح المواكب، وذلك بتتريس الشوارع وتنظيم اعتصامات داخل الأحياء، ما وجد استهجاناً شديداً ودفع العديد من المواطنين لفتح الطرق وتنظيم الحركة بأنفسهم، في ظل ابتعاد القوات النظامية عن الاحتكاك بالمجموعات الثائرة.

الخرطوم: (كوش نيوز)